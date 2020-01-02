خاص| أقل شقة بـ 578 ألف.. ننشر كراسة شروط حجز وحدات "دار مصر" بـ 8 مدن

انخفاض 5 درجات وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، يوم 12 يناير المقبل، تلقي طلبات الحجز في شقق "دار مصر" للدور الأرضي والأخير فقط في عدد من المدن الجديدة.

وشمل الطرح 2714 وحدة في: (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - بدر - السادات - 15 مايو- العبور- برج العرب الجديدة)، بمساحات 100 متر حتى 150 مترًا.

وحصل مصراوي على كراسة شروط الحجز والتي جاءت على النحو التالي:

- مدينة أكتوبر وصل سعر المتر 6875 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه، والـ130 مترًا نحو 893 ألف جنيه.

- مدينة العاشر من رمضان بلغ سعر المتر 5350 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ130 مترًا نحو 695 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا بـ615 ألف جنيه.

- مدينة بدر وصل سعر المتر لـ 5900 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ130 مترًا نحو 767 ألف جنيه.

- مدينة السادات سجل المتر 5075 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ659 ألف جنيه.

- مدينة بدر سجل المتر 5545 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ 831 ألف جنيه.

- مدينة العبور وصل سعر المتر لـ6850 جنيهًا، وسجل سعر الشقة الـ130 مترًا نحو 890 ألف جنيه.

- مدينة برج العرب الجديدة سجل سعر المتر 5030 جنيهًا، ليبلغ سعر الشقة الـ 115 مترا نحو 578 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا بـ 653 ألف جنيه.

- القاهرة الجديدة سجل سعر المتر 9775 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو مليون و124 ألف جنيه.

ومن المقرر سداد مبلغ 50 ألف جنيه مقدم حجز عند التقديم، بجانب 500 جنيه مصروفات إدارية.

شروط الحجز:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ولم يسبق للمتقدم الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع دار مصر أو سكن مصر.

- الوحدات السكنية مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

- يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.