الصحة: تسجيل 460 ألف مواطن بالتأمين الصحي الشامل في الأقصر

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 460 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، منذ بداية التسجيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي، وحتى اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة، والمستشار مصطفي محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة أسرة الغريره، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقا للمواعيد المحددة، إذ من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الوحدة تخدم حوالي 24500 مواطن.

أبدت الوزيرة عددا من الملاحظات للإسراع من وتيرة العمل.

وقال مجاهد إن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بـ 65 منشأة طبية من ضمنها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس و الأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.