"البيئة": ربط مداخن محطة كهرباء البرلس بمنظومة الرصد الإلكتروني للانبعاثات

كتب - محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات 8 مداخن بمحطة كهرباء البرلس المركبة بمنطقة برج البرلس بكفر الشيخ، ليصل بذلك عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية إلى 69 منشأة على مستوى الجمهورية تمثل 298 مدخنة .

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن ذلك يأتي في إطار جهودها المبذولة لإحكام السيطرة على انبعاثات مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، حيث تعد تلك المحطة نموذجا مطابقا لمحطتي كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة كهرباء غياضة بمحافظة بني سويف، وهي أكبر ثلاث محطات لتوليد الكهرباء على مستوى الشرق الأوسط، كما يأتي ذلك تفعيلا للتعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والكهرباء للحفاظ على البيئة الهوائية في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر بصورة مباشرة على البيئة.

وأشارت إلى أنه تم رصد كلا من عناصر (الجسيمات الصلبة الكلية، ثاني أُكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون، الأُكسجين، درجة الحرارة، معدل التدفق) كما تم مراجعة مدى القياس الخاص بأجهزة الرصد بالمحطة ومقارنة القراءات مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وتبين أنها متطابقة.

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