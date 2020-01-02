انخفاض 5 درجات وأمطار.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء خلال الـ 48 ساعة المقبلة، على أن يصاحب ذلك سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق القاهرة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، ومتوسطة الشدة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات.

وأشار إلى أنه سيكون هناك أنشطة للرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، مشيرا إلى أن المواطنين سيزداد شعورهم بانخفاض درجة الحرارة، التي تتراوح نهارا من 14 إلى 15، وتصل ليلا إلى 9 درجات.

ووجه بارتداء الملابس الثقيلة طوال اليوم، والقيادة بهدوء لانخفاض الرؤية بسبب الرياح المثيرة للرمال والأتربة، أو سقوط الأمطار الغزيرة.

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