"نقل النواب" تطالب برفع كافة السيارات المهملة بالشوارع: أداة في يد المجرمين

كتب - أحمد علي:

أشاد النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بخطة محافظة القاهرة وأحيائها لرفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع.

وشدد في بيان اليوم، على ضرورة تطبيق هذه الخطة في جميع محافظات الجمهورية، حيث انتشرت السيارات المتهالكة بعدد كبير بالشوارع لتحتل مساحات كبيرة من الشوارع، بالإضافة إلى تشويه المظهر الجمالى بعد تراكم الأتربة والمخلفات عليها، بالإضافة إلى تحول معظمها لبؤر تجمع للقمامة والكلاب الضالة.

وأوضح أن السيارات القديمة والمهملة المنتشرة في الكثير من الشوارع، "هي أداة سهلة في أيدي المجرمين لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية من قتل وتفجير وترويع للآمنين، وكذلك لاستغلالها من قبل الخارجين على القانون في الأعمال المنافية للآداب وتعاطي المخدرات".

وأضاف "زين" أن هذه السيارات تحولت إلى مقالب للقمامة وانتشار الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف، وتصيب المواطنين بالعديد من الأمراض، فضلا عن عرقلة حركة السير والازدحام المروري وتشويه مظهر الطرق.