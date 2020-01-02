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تعليمات من المالية بسرعة بيع البضائع التي مر عليها 4 أشهر بساحات الجمارك

11:05 ص الخميس 02 يناير 2020
تعليمات من المالية بسرعة بيع البضائع التي مر عليها 4 أشهر بساحات الجمارك

محمد معيط وزير المالية

كتب- مصطفى عيد:

أصدر محمد معيط وزير المالية، تعليمات لمصلحة الجمارك بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضائع التي مضى على بقائها بالساحات الجمركية 4 أشهر، من خلال المزادات العلنية التى تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أو البيع المباشر بالنسبة للأصناف القابلة للتلف أو النقصان.

وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الخميس، إن ذلك يأتي طبقًا لما أجازه قانون الجمارك ولائحته التنفيذية؛ وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتكليفات مجلس الوزراء بالتصرف في حاويات وبضائع "المهمل" المكدسة بالموانئ.

وذكرت الوزارة أنه بالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها، وتركها أصحابها بالموانئ مثل شاشات الكمبيوتر، والمبيدات الحشرية والزراعية، وغيرها، فيتم منح أصحابها مهلة لمدة شهر لاتخاذ إجراءات إعادة تصدير هذه البضائع، أو تحمل تكلفة إعدامها وفقًا لما تحدده الجهات الرقابية المختصة.

وأضافت أنه في حالة عدم الاستجابة لذلك، يحق لمصلحة الجمارك وقف التعامل مع صاحب البضاعة بعد انتهاء هذه المهلة مباشرة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدم التزام أصحاب هذه السلع المستوردة، سوف يترتب عليه وضعهم فى القائمة "عالية المخاطر"، والتي قد يترتب عليها وقف التعامل مع هؤلاء المستوردين.

محمد معيط وزارة المالية الهيئة العامة للخدمات الحكومية الجمارك

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