اليوم.. "سيمياء المسرح" في ندوة لاتحاد الكتاب

كتب - يوسف عفيفي:

ينظم اتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، ندوة بعنوان "في سيمياء المسرح بين النظرية والتطبيق" والتي تنظمها شعبة الدراما، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً.

يحضر الندوة الناقدة الجزائرية الدكتورة منى برهومي، والناقد عبد السلام الشاذلي، والناقد المسرحي أحمد خميس الحكيم، والشاعر سامح العلي رئيس شعبة الدراما، ومجموعة كبيرة من النقاد والأدباء والمثقفينقد يهمك أيضًا: اتحاد كتاب مصر يطلب دعمًا من الحكومة وتعديلات لقانونه

اتحاد كتاب مصر يكرم اسم محفوظ عبد الرحمن بحضور مجموعة من الفنانين والمثقفين.​