اليوم.. آخر موعد لتقديم طلبات الإشراف على حج الجمعيات الأهلية

كتب - يوسف عفيفي:

قال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن اليوم الخميس، هو آخر موعد لقبول طلبات التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لاختيار مشرفي حجيج بيت الله الحرام لموسم حج 1441هـ / 2020، وذلك للراغبين من أعضاء الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية.

وطالب عبدالموجود الراغبين بالاشتراك في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية للموسم الجديد بسرعة التقديم، مشيرا إلى أن التقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ويتم تقديم طلبات الإشراف يدويًا للمديرية التابع لها المرشح، وذلك وفقًا لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني

اضغط هنا ويتم استيفاؤه من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية، بالإضافة إلى كافة المستندات اللازمة للترشيح والمتمثلة في (الشهادة الطبية التي تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية والجامعية – صورة المؤهل الدراسي – صحيفة الحالة الجنائية – بطاقة الرقم القومي – محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو – صورة لائحة النظام الأساسي للجمعية.

وأشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة حتى مساء أمس الثلاثاء بلغ 850 طلبًا، موضحا أنه من المقرر اختيار عدد ٢٧٠ مشرفا بواقع مشرف لكل ٤٥ حاجا مع مراعاة اختيار العناصر الشابة القادرة على أداء المهام الإشرافية حرصًا على توفير سبل الرعاية للحجاج وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجريها المؤسسة القومية للحج.

جدير بالذكر، أن وزارة التضامن أعلنت في وقت سابق عن فتح باب قبول الترشيح لأعضاء البعثة الإشرافية من الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية الراغبين في الإشراف على حجاج الجمعيات خلال الفترة من 15/12/2019 وحتى 2/1/2020 وفقا للشروط والقواعد الخاصة المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام.​