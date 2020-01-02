اليوم.. فتح باب حجز 6101 وحدة سكنية بـ"دار مصر" و"سكن مصر"

كتب - يوسف عفيفي:

‫أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز لـ6101 وحدة سكنية (أرضي – أخير) بمشروعي "دار مصر"و"سكن مصر"، بـ13 مدينة جديدة، اليوم الخميس، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.

‫‫وأوضح الجزار، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hbd–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg).

وحول تفاصيل الوحدات المطروحة، قال وزير الإسكان: يتم طرح 3156 وحدة سكنية، بمساحات من 106 م2 : 115 م2، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور – بدر – المنصورة الجديدة)، وسيتم بدء تسجيل بيانات راغبي الحجز على الموقع الإلكتروني غدًا الخميس.‫

‫وأضاف الوزير، يتم طرح 2714 وحدة سكنية، بمساحات من 100 م2 : 150 م2، بمشروع "دار مصر"، بـ8 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – بدر – السادات – 15 مايو – العبور – برج العرب الجديدة)، وسيتم بدء تسجيل بيانات راغبي الحجز على الموقع الإليكتروني من يوم الأحد 12/1/2020.‫

‫وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم طرح 231 وحدة سكنية، بمساحات من 106 م2 : 115 م2، بمشروع "سكن مصر"، بـ3 مدن جديدة بالصعيد، وهى (المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر "غرب أسيوط")، وسيتم بدء تسجيل بيانات راغبي الحجز على الموقع الإليكتروني من يوم الأحد 2/2/2020.​