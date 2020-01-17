أول صور من استعدادات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

سقوط أمطار على القاهرة الكبرى.. والأرصاد: تستمر حتى الأحد (صور)

كتب- محمد عاطف:

انطلقت استعدادات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تبدأ فعالياته يوم 22 يناير الجاري في أرض مصر للمعارض بالتجمع الخامس.

واستلم اتحاد الناشرين المصريين، القاعة رقم 4، وبدأ الناشرون ها التجهيزات الأولى فيها، استعدادًا لانطلاق المعرض الأيام القليلة المقبلة.

وتنطلق الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل دولة السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار العالم جمال حمدان شخصية المعرض.