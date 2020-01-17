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بعد وفاة "نورا كمال".. نقابة الأطباء: لن نترك حق طبيبات المنيا

04:09 م الجمعة 17 يناير 2020
بعد وفاة "نورا كمال".. نقابة الأطباء: لن نترك حق طبيبات المنيا

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، الطبيبة نورا كمال عبداللطيف والتي توفيت اليوم الجمعة، متأثرة بإصاباتها جراء الحادث المروع لطبيبات المنيا (الأربعاء الماضي).

وكانت الدكتورة نورا كمال في حالة حرجة بالعناية المركزة بمعهد ناصر منذ الحادث، إذ كانت تعاني من نزيف بالمخ وكسر بالحوض والفخذ اليسرى، وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن معهد ناصر.

وأكد مجلس النقابة في بيان اليوم، إن "النقابة لن تترك حق الطبيبات الذي أهدر حياتهن التعنت والتعسف الإداري".

ويجتمع مجلس نقابة الأطباء حالياً؛ لمناقشة آثار الحادث وكيفية مواجهة المتسببين فيه.

كانت نقابة الأطباء قررت التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في الواقعة ضد كل من تسبب في إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الطبيبات مما عرض حياتهم للخطر.

كما قررت النقابة إحالة الأطباء المسؤولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.

نقابة الأطباء نورا كمال عبداللطيف حادث ميكروباص الطبيبات

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