وفاة طبيبة ثالثة جراء حادث "طبيبات المنيا".. ومصدر: حالتها كانت حرجة

كتب - أحمد جمعة:

أكد مصدر طبي بمعهد ناصر، وفاة الطبيبة نورا كمال، إحدى المصابات جراء حادث السير الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، لميكروباص يقل طبيبات كنّ في طريقهن لحضور تدريب بمعهد تدريب الأطباء التابع لوزارة الصحة بالعباسية.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن الطبيبة نورا كمال توفيت ظهر اليوم الجمعة، مضيفًا أن "حالتها كانت حرجة منذ الحادث".

وكانت الدكتورة نورا كمال في حالة حرجة بالعناية المركزة بمعهد ناصر منذ الحادث، إذ كانت تعاني من نزيف بالمخ وكسر بالحوض والفخذ اليسرى، وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن معهد ناصر.

أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص بينهم طبيبتان، إلى جانب الدكتورة نورا كمال اليوم، فضلًا عن إصابة 15 آخرين.

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