سقوط أمطار على القاهرة الكبرى.. والأرصاد: تستمر حتى الأحد (صور)

كتب - أحمد مسعد:

تصوير - مصطفى الشيمي وهاني رجب:

شهدت عدة مناطق بالقاهرة الكبرى، اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار تستمر حتى صباح الأحد المقبل، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية حتى شمال الدلتا، وخفيفة إلى متوسطة على القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الصعيد.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، إن هناك "حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الجارية، حيث تشهد سقوط أمطار ونشاطًا للرياح، مما يزيد من الإحساس بالبرودة".

ولفت إلى انخفاض درجات الحرارة على القاهرة حيث تصل إلى 17 في ساعات النهار، وليلًا إلى 11 درجة، فيما تتراوح في محافظات الدلتا نهارًا بين 10 إلى 12 درجة.

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