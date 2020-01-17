كُتب بجنيه وعملات فضية.. 10 نصائح لزوار معرض الكتاب والافتتاح 23 يناير

كتب - محمد عاطف:

أيام قليلة تفصلنا عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يفتح أبوابه للجمهور يوم 23 يناير الجاري وحتى يوم 5 فبراير المقبل، وهو بمثابة عيد سنوي للثقافة المصرية والعالمية، يشهد توافد العشرات من المثقفين، والآلاف من الأسر المصرية.

وفيما يلي عدة نصائح، يقدمها القائمون على تنظيم المعرض إلى جمهوره كالآتي:

توقيت الزيارة

يجب أن تكون الزيارة في الصباح الباكر، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور في التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء، حتى يستطيع القراء الاستمتاع بمزيد من الوقت؛ نظرًا لبُعد المعرض عن العاصمة، وبالتالي فإن الذهاب متأخرًا سيحرم الجمهور من تفقد كل القاعات والندوات والأنشطة التي ينظمها المعرض.

المواصلات

التزم بخطوط المواصلات التي أعلنت عنها هيئة الكتاب حتى تصل المعرض بأسهل طريق، وأعلنت الهيئة عن توافر 10 خطوط من 10 ميادين عامة، تغطي كافة مناطق العاصمة وتخدم القادمين من الأقاليم والمحافظات.

وإذا ذهبت المعرض بسيارتك الخاصة، فقد جهزت أرض مصر للمعارض جراجًا خارج أرض المعرض يستوعب أكثر من ربع مليون سيارة، ولا تحاول أن تدخل إلا إذا حصلت على تصريح دخول سيارة من هيئة الكتاب وهو أمر بالغ الصعوبة نظرًا لقلة عدد التصاريح.

الملابس

لا ترتدي ملابس ثقيلة لأن الطقس مستقر هذه الأيام، كذلك القاعات التي تضم دور العرض وتقام بها الأنشطة مكيفة ومزدحمة بالآلاف من الجماهير، وبالتالي ستُفاجأ بسخونة الجو، ولكن ينصح بأخذ جاكيت معاك تحسباً لتقلب الجو ليلًا وقت العودة.

ابدأ بجناح الطفل

إذا كان هدفك من الزيارة شراء الكتب بجانب الاستفادة من الأنشطة التي يقدمها جناح الطفل للأطفال فابدأ به نظرا لكثافة الإقبال عليه ولأن الخامات التي يستخدمها المدربون تنفد في كثير من الأحيان قبل نهاية اليوم.

إذا ذهبت للمعرض بصحبة أولادك، لابد وأن تمر على جناح الطفل بالمعرض لأنك ستجد عشرات الورش الفنية والأنشطة التي تجعلك تقضي نصف يومك وسط استمتاع الأطفال.

التخطيط

عليك بالتخطيط الجيد للزيارة، وقبل أن تذهب المعرض، حدد أولوياتك من الكتب التي تحتاجها، ولا تغرك عناوين الكتب المثيرة أو الخادعة، وعليك أن تبحث عما كتب عنها من أخبار أو مقالات.

الفضة

احرص على أن تكون نقودك ورقية ولا تضع نقودًا معدنية بجيوبك؛ حتى لا تضطر إلى إخراجها كلما دخلت إحدى القاعات على أبواب التفتيش، خاصة وأن الطوابير تكون طويلة أغلب الوقت، مما يزيد من معاناتك ومعاناة الجماهير التي تنتظر مرورك لتمر من بعدك.

البلازات

يتضمن المعرض أربع قاعات تم ترقيمهم ترقيماً واضحاً على باب كل قاعة منهم، وتقام الأنشطة في "بلازا 1، 2"، وتقع بلازا 1 منصف قاعة 1،2 أما بلازا 2 فتقع وسط قاعتي 3، 4.

فإذا كنت تريد حضور أحد الأنشطة الثقافية الموجودة بالبلازات عليك أن تقصدها مباشرة ولا تدخل من القاعات لأن بعضها لا يوجد به أبواب داخلية تؤدي للبلازات.

كتب بجنيه

إذا كنت تبحث عن الكتب الرخيصة، فعليك أن تتجه إلى أجنحة قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، مثل: قصور الثقافة، وهيئة الكتاب وغيرها، وعليك أن تحرص على زيارتها بأول أيام المعرض قبل نفاذ الكتب.

كما بدأت بعض المؤسسات مثل دار المعارف والهلال والأخبار وغيرها تخصص جزءا من أجنحتها للكتاب المخفض القديم.

التطبيق

حمل تطبيق معرض القاهرة الدولي للكتاب، على الموبايل، لأنه أفضل طريقة توفر عليك الكثير من الوقت والجهد، وتستطيع من خلاله التعرف على ملامح المعرض، كما يمكن أن تتعرف على مكان أي كتاب تبحث عنه، وسعره والدار التي تنشره.

الأنشطة الثقافية

لا تفوتك فرصة متابعة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية التي تقام على هامش المعرض، ويمكنك التعرف على التفاصيل من كتاب البرنامج الثقافي الذي يضم جميع الأنشطة، أو من خلال المنشورات التي يتم توزيعها يوميًا بالمركز الإعلامي للمعرض.​