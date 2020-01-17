أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى غاز شرق المتوسط قاعدة برنيس ماجدة الصباحي حادث ميكروباص الطبيبات أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

اليوم.. إغلاق شارع الهرم جزئيًا لمدة 3 أيام

05:27 ص الجمعة 17 يناير 2020
اليوم.. إغلاق شارع الهرم جزئيًا لمدة 3 أيام

شارع الهرم

كتب - أحمد عبدالمنعم:

تبدأ اليوم الجمعة 17 يناير، أعمال استكمال إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة.

وذكرت محافظة الجيزة، أنه سيتم إغلاق شارع الهرم بشكل جزئي لاستكمال أعمال الإنشاء لمدة 3 أيام، تبدأ صباح اليوم، في تمام الساعة 12 صباحًا وحتى الـ 5 صباحًا طوال أيام العمل؛ لتفادى أوقات الذروة المرورية

وتتم عملية الغلق بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والشركة المنفذة للمشروع القومي، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

ومن المقرر أن يتم الغلق الجزئي لشارع الهرم، وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربينى "المطبعة" بالاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، وتقاطع شارع الأهرام مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المنطقة الأثرية.

شارع الهرم إغلاق جزئي مترو الأنفاق الجيزة

الخبر التالى:

اليوم.. الأوقاف تُطلق 4 قوافل دعوية للمنيا والبحيرة والبحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان