اليوم.. إغلاق شارع الهرم جزئيًا لمدة 3 أيام

كتب - أحمد عبدالمنعم:

تبدأ اليوم الجمعة 17 يناير، أعمال استكمال إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة.

وذكرت محافظة الجيزة، أنه سيتم إغلاق شارع الهرم بشكل جزئي لاستكمال أعمال الإنشاء لمدة 3 أيام، تبدأ صباح اليوم، في تمام الساعة 12 صباحًا وحتى الـ 5 صباحًا طوال أيام العمل؛ لتفادى أوقات الذروة المرورية

وتتم عملية الغلق بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والشركة المنفذة للمشروع القومي، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

ومن المقرر أن يتم الغلق الجزئي لشارع الهرم، وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربينى "المطبعة" بالاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، وتقاطع شارع الأهرام مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المنطقة الأثرية.