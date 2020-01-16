ماذا فعل السيسي "وبن زايد" في شرم الشيخ اليوم؟ (صور)

السيسي: "شرفت مع أخي محمد بن زايد اليوم بإطلاق مهرجان التراث"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مهرجان شرم الشيخ التراثي العربي "سباق الهجن الدولي" بمدينة شرم الشيخ.

سباق الهجن الدولي

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الفعاليات استهلت بسباق الهجن علي مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن، وتفقد الرئيس السيسي وضيفه الكريم المعرض التراثي والثقافي لأعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة والذي يهدف إلي تأصيل تراث البدو في مصر والحفاظ عليه وجعله منتجا سياحيا يتم ترويجه.

وقد بدأت فعاليات مهرجان الهجن الدولي بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات ومصر.. وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية و الشباب والرياضة والثقافة والزراعة والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة ومحافظي المحافظات التي تشتهر برياضة الهجن، وبعض السفراء وكبار الشخصيات من دولة مصر والإمارات العربية المتحدة وبحضور كثيف لبدو جنوب سيناء والأجانب الموجودين بمدينة شرم الشيخ وعدد من كبار رجال الدولة والمسئولين.

عرض إماراتي

بدأ العرض الذي يقدمه 84 شابا إماراتيا على أعلى مستوى من المهارة، بدخول الجمال وهي بكامل زينتها في صفوف ترحيبية ومعها يردد راكبوا الجمال بعضا من الفنون الشعبية الإماراتية، ثم انطلق العرض عبر الوقوف على ظهر الجمال وهي تعدو بأقصى سرعة .. وعقب ذلك تم تقديم استعراضات مهارية بالسلاح، و هجانين يحملان العلم المصري والإماراتي.

وعقب ذلك تم بدء السباق الأول ضمن سباقات مهرجان شرم الشيخ التراثي العربي "سباق الهجن الدولي"، والذي يتضمن راكب آلي صغير موضوع فوق ظهر الجمل يقوم بدور القائد، وهذا الجهاز هو اختراع إماراتي.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، 100 جهاز منه لمربي الإبل في مصر حمايةً للأطفال الذين كانوا من قبل يقودون الجمال في السباق، وقد حصل على المركز الأول في السباق سلمان بن عيد بن سالم، قادم من محافظة الإسماعيلية، ومدربه مصلح بن عيد بن سالم العيايدة.

سباق الزمول

وشهدت المرحلة الثانية من المهرجان انطلاق "سباق الزمول"، والذي يتضمن أكبر الفئات العمرية في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، وحصل على المركز الأول ضبعان الملك محمد بن سالم بن نصر العيايدة من محافظة الإسماعيلية ومدربه حسين بن سالم بن جميعان، وفي المركز الثاني فازت سلمى بن عودة بن سلمان العيايدة من محافظة العيايدة.

وحرصت دولة الإمارات العربية الشقيقة على تقديم عدد من الزمول إلى مصر لتهجين وتحسين السلالات العربية الأصيلة.

وينظم سباق الهجن الدولي، كلا من الاتحاد المصري للهجن ومحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي من المقرر أن تستمر فعالياته حتي الـ18 من يناير الجاري.

علاقات أخوة ومحبة

في نهاية اليوم، عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بافتتاح مهرجان شرم الشيخ للتراث، عبر "فيسبوك"، قائلاً: "شرفت اليوم مع أخي الشيخ محمد بن زايد بإطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، والذي يؤكد عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي".

من جانبه، كتب الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على تويتر: "شهدت وأخي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهرجان شرم الشيخ التراثي.. ملتقى يجسد- بفعالياته المتعددة والمتنوعة- موروثنا الشعبي الأصيل وعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الإماراتي والمصري صون التراث والمحافظة عليه أمانة وحق للأجيال المقبلة".