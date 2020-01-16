وفد من "النواب" يتفقد منشآت إعلامية وأثرية وثقافية بجنوب سيناء

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

زار وفد من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة محمد شعبان رئيس اللجنة، الخميس، مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، للوقوف على المشكلات والمعوقات التي قد تواجه المدينة، حيث تفقدوا بعض المنشآت التي شملت المسرح المكشوف وإذاعة جنوب سيناء ومنطقة آثار قرية الوادي ومنطقة حمام موسي.

وأكد الوفد - خلال الزيارة التي تأتي بناء على طلب إحاطة مقدم من النائب غريب حسان عضو مجلس النواب للوقوف على بعض المشكلات التي تواجه تنفيذ المشروعات بطور سيناء - دعم اللجنة النيابية لتطوير جميع المشروعات التي تقام على أرض محافظة جنوب سيناء.

وأكد وفد اللجنة النيابية، أن مدينة طور سيناء لديها العديد من المناطق الأثرية والسياحية والطبيعية التي تسهم في تنمية السياحة، وقال إن منطقة حمام موسى مكان رائع يمكن استغلاله ليستقطب أنواعًا من السياحة المختلفة، منها الثقافية والاستشفائية والدينية.

بدوره قال السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء نادر عشماوي- الذي رافق الوفد خلال جولته التفقدية- "ننتظر قرارات أعضاء النواب المحترمين في تطوير عدد من المشروعات في المجالات الثقافية والإعلامية والأثرية".