قاسم حداد يحصد جائزة ملتقى الشعر العربي

كتب- محمد عاطف:

أعلن الدكتور جابر عصفور، رئيس لجنة تحكيم ملتقى الشعر العربي، عن فوز الشاعر الكبير قاسم حداد بجائزة ملتقى القاهرة الدولي للشعر العربي في دورتها الخامسة.

وأكد عصفور، في كلمته بحفل ختام الملتقى، أن حداد حصد الجائزة بإجماع آراء اللجنة العلمية للملتقى، لأن تجربة حداد الشعرية متنوعة وقد امتدت لنصف قرن ومازالت في أوج تألقها.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد المطلب أمين اللجنة العلمية، في دورته الخامسة، إن اللجنة العلمية عملت طوال 5 شهور، وكانت حريصة على أن تمثل جميع الأصوات الشعرية من مختلف البلدان العربية.

يذكر أن الجائزة فاز بها في دورتها الأولى 2007 الشاعر الفلسطينى محمود درويش، فيما حصل على الجائزة فى دورتها الثانية 2009 الشاعر المصرى أحمد عبدالمعطى حجازى، وفاز الشاعر اليمنى الدكتور عبد العزيز المقالح بجائزة ملتقى الشعر العربى الثالث، الذى أقيم في مارس2013، فيما ذهبت جائزة ملتقى الشعر العربي الرابع الذي أقيم في القاهرة بالفترة من 27 - 30 نوفمبر 2016، للشاعر المصرى محمد إبراهيم أبو سنة.