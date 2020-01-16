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الأحد.. ورشة عمل حول وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية

09:23 م الخميس 16 يناير 2020
الأحد.. ورشة عمل حول وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية

مجلس الدولة

القاهرة- (أ ش أ):

ينظم الاتحاد العربي للقضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود جمال الدين رئيس مجلس الدولة، ورشة عمل دولية بعنوان (نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية)، تنطلق يوم الأحد المقبل على مدى يومين.

وذكر بيان صادر عن مجلس الدولة مساء اليوم الخميس، أن ورشة العمل يشارك فيها المستشار عمر مروان وزير العدل، وعدد من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى رؤساء المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلين لمجلسي الدولة الفرنسي والإيطالي، وعدد من السفراء.

وأوضح البيان أن ورشة العمل تناقش موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الأفراد.

وتناقش ورشة العمل محاور تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإداري من وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية في القضاء الإداري وشروطها.

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مجلس الدولة ورشة عمل الاتحاد العربي القضاء الإداري

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