أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى غاز شرق المتوسط قاعدة برنيس ماجدة الصباحي حادث ميكروباص الطبيبات أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

مصادر بـ"الصحة" تنفي إحالة طبيبة بالمنيا للتحقيق لعدم حضورها تدريب الوزارة

08:58 م الخميس 16 يناير 2020
مصادر بـ"الصحة" تنفي إحالة طبيبة بالمنيا للتحقيق لعدم حضورها تدريب الوزارة

وزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

قالت مصادر بوزارة الصحة، إنه لا صحة لما تردد بإحالة طبيبة للتحقيق بمحافظة المنيا، على إثر تخلفها عن حضور تدريب نظمته الوزارة، الأربعاء الماضي.

وأضافت المصادر، أن واقعة إحالة الطبيبة للتحقيق تعود إلى الشهر الماضي، بسبب مرور مفاجئ على الوحدة الصحية التي تعمل بها، ولم تكن متواجدة وقتها.

كانت طبيبة كتبت عبر حسابها على "فيسبوك"، أن الإدارة الصحية بالمنيا أحالتها للتحقيق بسبب تخلفها عن حضور تدريب نظمته الوزارة بالعباسية. بالعودة إلى حسابها تبين ازالتها للمنشور.

ولقى 4 أشخاص مصرعهم بينهم طبيبتين، وأصيب 17 آخرين، جراء حادث السير الذي وقع أمس الأربعاء، لميكروباص يقل طبيبات كنّ في طريقهن لحضور تدريب بمعهد تدريب الأطباء التابع لوزارة الصحة بالعباسية.IMG-20200116-WA0027IMG-20200116-WA0028

وزارة الصحة المنيا الإدارة الصحية بالمنيا

الخبر التالى:

الأحد.. ورشة عمل حول وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 5 مصريين وأتراك في قضية "وكالة الأناضول"