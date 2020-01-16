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بدء أعمال معرض فيينا الدولي للسياحة والسفر بمشاركة مصرية

08:13 م الخميس 16 يناير 2020
بدء أعمال معرض فيينا الدولي للسياحة والسفر بمشاركة مصرية

أرشيفية

(أ ش أ):

بدأت اليوم أعمال معرض فيينا الدولي للسياحة والسفر والاجازات بمنطقة المعارض فى العاصمة النمساوية وتستمر أعماله 4 أيام بمشاركة أكثر من 80 دولة أوروبية وأسيوية وافريقية.

وتشارك فى أعمال المعرض مصر والمغرب وتونس عن العالم العربي كما تشارك العديد من الفنادق وشركات الطيران والسياحة من مختلف دول العالم.

وقالت مصادر فى إدارة المعرض اليوم الخميس أن الشركات تبارت فى تقديم أفضل عروض السفر والسياحة لمختلف المنتجعات كما شهد المعرض عروضا موسيقية وغنائية للترويج السياحي للدول المشاركة.

يعد المعرض ملتقى سنوي لكبريات شركات السياحة والطيران لتبادل الخبرات والاطلاع على الجديد فى عروض الترويج السياحي للمنتجعات الجديدة.

هذا المحتوى من

معرض فيينا السياحة مصر

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