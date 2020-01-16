شيخ الأزهر: قضاة مصر لهم دور كبير في حفظ أمن الوطن والمواطن

كتب- محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قضاة مصر يضطلعون بدور كبير في حفظ أمن الوطن والمواطن، وهم درع من دروع الوطن ومصدر الطمأنية لأصحاب المظالم، ويحظون بثقة وقبول الناس دائمًا لما يتمتعون به من نزاهة وحكمة.

وأضاف فضيلة الإمام الأكبر - خلال استقباله المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر والوفد المرافق له، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر - أن مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى رفع المستوى الثقافي والفكري لأفراد المجتمع للارتقاء بالموطنين وحمايتهم واستغلالهم في النهوض بالوطن والبعد عن ارتكاب الجرائم.

من جانبه، أعرب رئيس نادي القضاة والوفد المرافق له عن فخر قضاة مصر واعتزازهم بالأزهر الشريف، وثقتهم في قدرة الأزهر على حماية الأمة العربية والإسلامية من الأفكار المتطرفة، لأنه ينطلق برسالة عالمية تقوم على منهج وسطي معتدل، وأن الله كما وهب مصر بالنيل فقد وهبها الأزهر ونحن محظوظون بوجود هذه المؤسسة العريقة على أرض مصر.