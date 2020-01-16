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حدث في 8 ساعات| السيسي و"بن زايد" يفتتحان مهرجان "سباق الهجن الدولي".. والأرصاد تحذر

07:11 م الخميس 16 يناير 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي و"بن زايد" يفتتحان مهرجان "سباق الهجن الدولي".. والأرصاد تحذر

افتتاح السيسي وبن زايد مهرجان شرم الشيخ التراثي

كتب - أحمد عبدالمنعم:

شهدت الساعات القليلة الماضية، أخبارًا مهمة على الساحة المحلية، أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مهرجان شرم الشيخ التراثي العربي "سباق الهجن الدولي" بمدينة شرم الشيخ، والأرصاد تحذر من تقلبات جوية تستمر 27 ساعة.

ويستعرض (مصراوي) أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الـ8 ساعات الماضية:

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