"فقدنا نجمة ذهبية".. وزيرة الثقافة تنعي الفنانة ماجدة الصباحي

القاهرة- (أ ش أ):

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الفنانة ماجدة الصباحي التي وافتها المنية اليوم الخميس، عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت وزير الثقافة -في بيان- إن ساحة الإبداع السينمائي فقدت نجمة ذهبية قدمت أعمالا خالدة ستظل الأمة تتذكرها دائما، وإن الفنانة ماجدة وثقت لأحداث وشخصيات مهمة غيرت وجه التاريخ منها انتصارات أكتوبر والمناضلة جميلة بوحريد.

وأشارت إلى أن الراحلة مثلت أيقونة سينمائية جسدت بنجاح جوانب من حياة بنات جيلها كما عبرت عن قضاياهن وأحلامهن بصورة صادقة.

يشار إلى أن الفنانة ماجدة ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة، كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم (الناصح) ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية، واختيرت عضوا بلجنة السينما في المجالس القومية المتخصصة، وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي كما نالت جائزة وزارة الثقافة والإرشاد.