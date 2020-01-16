15 صورة ترصد افتتاح السيسي و"بن زايد" مهرجان شرم الشيخ التراثي
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كتب - أحمد عبدالمنعم:
نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي، المتضمن سباق الهجن على مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن.
وتفقد الرئيس وولي عهد أبوظبي، المعرض التراثي والثقافي لأعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة والذي يهدف إلى تأصيل تراث البدو في مصر والحفاظ عليه وجعله منتجًا سياحيًا يتم ترويجه.
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