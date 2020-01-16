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شيخ الأزهر: حماية الشباب من الأفكار المتطرفة على رأس أولوياتنا

04:07 م الخميس 16 يناير 2020
شيخ الأزهر: حماية الشباب من الأفكار المتطرفة على رأس أولوياتنا

جانب من اللقاء

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وقال الإمام الأكبر، إن دعم المجتمع وحماية الشباب من الأفكار الضالة والمتطرفة أولوية قصوى لدى الأزهر، مع أهمية الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في خدمة الوطن والنهوض به، وأن شباب مصر أثبتوا كفاءتهم وتفوقهم داخل مصر وخارجها، وقدرتهم على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، مشددا على أهمية تعضيد وحدة المجتمع واستحضار روح التآخي ونبذ أي ممارسات دخيلة على المجتمع.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الأزهر يحظى بقبول في الداخل والخارج، والوزارة تعمل دائمًا على الاستفادة من خبراته وتاريخه العريق في دعم النسيج الوطني ونشر القيم النبيلة وتحصين المجتمع من الأفكار الضالة.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات لحماية المجتمع داخليًّا وكذلك التواصل مع أبناء الوطن في الخارج.

جانب من اللقاء أحمد الطيب الأزهر الشريف نبيلة مكرم وزارة الهجرة

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