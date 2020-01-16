3 بالرعاية المركزة.. الصحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لطبيبات المنيا

كتب - أحمد جمعة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها تاابع بشكل مستمر الحالة الصحية لمصابي حادث طريق الكريمات الصحراوي الذي وقع أمس الأربعاء، وكان يُقل عددا من أطباء محافظة المنيا متوجهين الى القاهرة، وذلك من خلال فريق من قيادات الوزارة يتواجد بصفة مستمرة بمستشفى معهد ناصر يضم كل من الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة لمتابعة حالة المصابين وتقديم تقرير بحالتهم الصحية على مدار الساعة لوزيرة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية للـ16 مصابًا مستقرة ويخضعون جميعهم للرعاية الطبية اللازمة، مضيفًا ان هناك 3 حالات تماثلت للشفاء التام ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة، لافتًا إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح قطعية، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأشار إلى أن هناك 3 حالات بالرعاية المركزة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة، ويشرف على الحالة الصحية لهم فريق من الأساتذة والاستشاريين.

وتابع أن الوزيرة وجهت بتقديم سبل الدعم بكافة أشكاله للمصابين وأسر المتوفين، خاصة الدعم النفسي لهم، كما وجهت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الامانة العامة للصحة النفسية فى هذا الشأن، بتشكيل فرق من الأطباء لتقديم الدعم النفسي والمعنوي، أثر هذا الحادث الأليم.