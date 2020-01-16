عزل 17 راكبا بمطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء

كتب - محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الخميس ، 17 راكبا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من السودان على عدة رحلات طيران، بدون حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء، ورفض 3 ركاب الحجر وقرارها العودة مرة ثانية للخرطوم.

وذكرت مصادر بالمطار أنه أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 20 راكبا لشهادات التطعيم ضد العدوي، وجنسياتهم مصريين ووسودانيين من أعمار مختلفة.

وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي ، ورفض 3 ركاب اجراءات العزل وطلبوا السفر مرة ثانية إلى الخرطوم.

وجرى نقل الركاب المعزولين تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.