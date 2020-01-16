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وكيل نقل البرلمان يحذر من عدم تنفيذ تكليفات السيسي برصف الطرق الداخلية

03:14 م الخميس 16 يناير 2020
وكيل نقل البرلمان يحذر من عدم تنفيذ تكليفات السيسي برصف الطرق الداخلية

النائب محمد عبدالله زين الدين

كتب- أحمد علي:

أكد النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الغالية العظمى من الطرق الداخلية التي تربط عواصم جميع المحافظات والمدن والقرى على مستوى الجمهورية سيئة للغاية وتتطلب من جميع المسئولين بالمحليات وفي مقدمتهم المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية المحلية الإسراع في إعطاء أولوية قصوى لإصلاح ورصف هذه الطرق.

وأشاد زين الدين، في بيان، اليوم الخميس، بالقضايا التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الذي عقده مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي الوزارتين لمتابعة مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات وتأكيد رئيس الوزراء أنّ هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية في المحافظات، والتنفيذ بأعلى المواصفات وأنّ الحكومة تعمل على زيادة موازنة هذا العام بمبلغ نحو ملياري جنيه.

وطالب وكيل لجنة النقل والمواصلات، الحكومة بوضع خطة وبرامج بتوقيتات زمنية محددة للانتهاء من رصف الطرق الداخلية على مستوى الجمهورية محذرًا من التهاون والتقصير من مسئولي المحليات في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي خاصة بعد توفير الحكومة للموارد المالية الخاصة بهذه المشروعات.

محمد عبدالله زين لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب السيسي رصف الطرق

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