داخل علب أدوية.. ضبط 48 عبوة ترامادول مع راكب يمني بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، محاولة تهريب الترامادول المخدرة، أخفاها راكب يمني الجنسية داخل علب أدوية لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة اليمنية رقم 606 القادمة من سيئون، اشتبه أحمد الصعيدي، مأمور اللجنة في راكب يمني الجنسية، وبالعرض على فوزي محمد، مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من أحمد إبراهيم، مأمور الجمرك، وناصر صفوت، مدير الحركة لتفتيش حقائبه، وتبين وجود 48 أمبولًا لمخدر الترامادول مخبأة داخل علب أدوية بحقيبة يد صغيرة لتضليل رجال الجمارك.

وقرر جمال عبدالفتاح، مدير عام مبنى جمارك الركاب، بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.