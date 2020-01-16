صوت الأزهر تحتفي بجناح "المشيخة" في معرض الكتاب

كتب- محمود مصطفى:

احتفت جريدة "صوت الأزهر"، في عددها الجديد بإعلان مشاركة الأزهر الشريف بجناح متميز في النسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء الموافق 22 يناير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى الرابع من فبراير.

وأبرزت "صوت الأزهر" في صفحتها الأولى صورة عامة لتصميم جناح الأزهر تحت عنوان "الأزهر يشارك في معرض الكتاب .. والشعراوي شخصية الجناح"، بالإضافة إلى تصريحات قيادات وعلماء الأزهر والمثقفين حول كواليس المشاركة الرابعة للأزهر على التوالي في هذا التجمع الثقافي الاجتماعي الضخم، والتي أوضحت اهتمام الأزهر الكبير بالاحتكاك بالمجتمع في كافة المحافل واللقاءات الجماهيرية الكبرى، من أجل الحوار و نشر السلام المجتمعى، وإرساء قيَم المواطَنة والأخوة الإنسانية.

ونقلت "صوت الأزهر" إشادة العديد من العلماء والأزهريين والمواطنين باختيار الأزهر لفضيلة الشيخ الشعراوي شخصية للجناح هذا العام، لكونه أحد أبرز الدعاة الأزاهرة المجددين، إضافة إلى جهوده العظيمة في تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة، استطاع بها الوصول لشريحة كبيرة من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، حتى لقب بإمام الدعاة وشيخ المفسرين.

وعرضت "صوت الأزهر" تفاصيل فعاليات جناح الأزهر، والتي تنوعت بين الأنشطة الثقافية، والعروض المسرحية، والأمسيات الشعرية، وركن الفتوى، بالإضافة لورش العمل في مجالات: تعليم الرسم، والرسم الكاريكاتيري، والخط العربي والزخرفى، والأعمال اليدوية، ووِرَش رسم بورتريه. كما يُنظّم الجناحُ العديدَ من الندوات، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين؛ تتناول أهم القضايا التي تشغل الشبابَ وتهمّ الوطنَ والمواطن.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان: قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.