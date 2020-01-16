"البحوث الإسلامية" يعقد الاختبارات التحريرية لاختيار المبعوثين للخارج في رمضان

كتب- محمود مصطفى:

عقد مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الخميس، الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم خلال شهر رمضان المبارك، بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الاختبارات تعقد تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات الدعوية التي تمثل الأزهر الشريف خلال شهر رمضان المبارك في العديد من دول العالم، ويعد الاختبار التحريري هو المرحلة الأولى للاختيار، وسيعقبه الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية.

وأضاف عياد، في بيان، أن الاختبارات تتم بنظام الامتحانات في الجامعة، لضمان الشفافية الكاملة في اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم خلال شهر رمضان المبارك.

كانت الأمانة العامة المساعدة للبعوث بمجمع البحوث الإسلامية فتْحت باب قَبول طلبات التقدُّم لمسابقة الإيفاد لوعاظ الأزهر الشريف؛ لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، للعام 1441 هجرية في الفترة من: 7/12/2019 حتى 21/12/2019.