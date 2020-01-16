يسري على الحاليين.. "عبدالعال" يُحيل مشروع قانون بشأن نواب المحافظين للجنة الإدارة المحلية

كتب- أحمد علي:

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولي، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، إلى لجنة الإدارة المحلية على أن يتم مناقشته خلال الأيام القادمة.

وتنص المادة الأولى من المشروع على أنه "إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة، ولا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رُقي بالاختيار من يليه في الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب نائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله".

كما تنص المادة الثانية على أنه "لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب نائبًا للمحافظ، يُعد مستقيلًا من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين".

وتنص المادة الثالثة على أن تسري أحكام هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين، فيما تنص المادة الرابعة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.