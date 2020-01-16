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"عبدالعال" يصل جنيف للمشاركة في اجتماعات البرلمان الدولي

01:36 م الخميس 16 يناير 2020
"عبدالعال" يصل جنيف للمشاركة في اجتماعات البرلمان الدولي

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي:

وصل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ظهر اليوم الخميس، إلى مدينة جنيف للمشاركة في الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، حيث تأتي مشاركة عبدالعال باعتباره ممثلًا للمجموعة العربية بالاتحاد.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع -يُعقد على مدار اليوم وغدًا- مناقشة آليات العلاقة بين الفريق الاستشاري رفيع المستوى ومكتبي الأمم المتحدة المعنيين بمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة، كما يناقش الاجتماع برنامج العمل المقترح لعام 2020 لتفعيل دور البرلمانيين في حماية ضحايا العمليات الإرهابية وعرض ميثاق العمل البرلماني لتنسيق مكافحة الإرهاب.

ويُعقد هذا الاجتماع ضمن سلسلة الأنشطة المعتمدة للفريق الاستشاري الرفيع المستوى للاتحاد البرلماني الدولي المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف بهدف تحقيق أهداف البرنامج المشترك للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.

علي عبدالعال اجتماعات البرلمان الدولي مدينة جنيف مكافحة الإرهاب

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