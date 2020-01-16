بعد فيلم المسيح.. برلماني يطالب بتحرير اتفاقية دولية لحظر الإساءة للأديان والرسل

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عن رفضه للتطاول والإساءة التي استهدفت السيد المسيح وأمه البتول العذراء مريم، وذلك من خلال عرض شركة نت فليكس الأمريكية، فيلمًا مسيًئا للسيد المسيح والذي جاء تحت اسم "الإغواء الأول للسيد المسيح".

وقال طلعت، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إنه يطالب بالعمل على تحرير اتفاقية دولية لحظر الإساءة للأديان وللرسل والمقدسات على غرار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وأن يتم دعوة دول العالم للانضمام لها، وذلك حتى نغلق الباب أٌمام المحضين على الكراهية والفتن للإساءة للرموز الدينية، خاصة بعد انتشار الفترة الأخيرة ظاهرة الإساءة للرسل والأنبياء.

وأكد جون طلعت، أن الإساءة للسيد المسيح لا تندرج تحت حرية الرأي والتعبير حيث أن المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نصت على أنه "لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ... حرِّيته في إظهار دينه أو معتقده"، وهو ما يؤكد أن الإساءة لدين أو معتقد أي إنسان هو انتهاك لحقوقه، مشيدًا بموقف الكنيسة الأرثوذكسية ورفضها لهذا الفيلم المسيء الذي يتنافى مع الأخلاق ويعد نوعًا من العنصرية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإساءة للسيد المسيح بهذه الصورة الفجة والتي يتطلب معها وجود رد فعل قوي من كافة الأطراف وتحرك دولي سريع لمنع تكرار الإساءة للأديان والمقدسات، ورفض الإساءة للرموز الدينية وذلك لأن الإساءة للأديان السماوية يفتح الباب لنشر الكراهية والفتنة والطائفية وهو ما يتعارض مع قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر.

وأوضح أن السيد المسيح هو رمز للتسامح والحب والسلام حيث أنه ترك للبشرية إرثًا عملاقًا في الفكر الإنساني والمنظومة الأخلاقية، فضلًا عن رسالته وعظمته وأخلاقه العالية والمحبة والإنسانية، لذلك فأن هذه الأعمال المسيئة للسيد المسيح لا تأثير لها بل أنها تزيد المؤمنين به إيمانًا وحبًا وتقديرًا.