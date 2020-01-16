الإسكان: 3 أشهر مهلة للإعفاء من غرامات التأخير للشقق والمحلات والأراضي

كتب-محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة 3 أشهر، تبدأ من يوم الاثنين الموافق 20 يناير الجاري، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

وتأتي هذه التيسيرات طبقًا لما يلى:

- الإعفاء من كامل غرامات التأخير، في حالة السداد لكامل المستحقات

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، في حالة سداد 75% من المتأخرات

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، في حالة سداد 50% من المتأخرات

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، في حالة سداد 25% من المتأخرات

وأشار المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن هذه التيسيرات تسري لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية، يشترط أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة.

وأوضح أنور، أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية:

- أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهازالمدينة المختص

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة

- لا تسري هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان