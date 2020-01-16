لحضور المهرجان التراثي الدولي.. رئيس الوزراء يغادر مطار القاهرة متوجهًا لشرم الشيخ

كتب- محمد عبيد:

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخمبس، مطار القاهرة الدولي متوجهًا إلى مدينة شرم الشيخ لحضور انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي، والذي يستضيف مضمار سباقات الهجن بالتعاون مع دولة الإمارات، وينظمه الاتحاد المصري للهجن ومحافظة جنوب سيناء وتستمر فعالياته حتى 18 يناير الجاري.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رئيس الوزراء أنهى إجراءات السفر من الصالة الحكومية بالمطار، وغادر على الطائرة المصرية المتجهة إلى مدينة شرم الشيخ.

ويتضمن المهرجان استعراض مهارات الهجن لدولة الإمارات الشقيقة وسباق الهجن للقبائل المصرية، وتشهد الفعاليات إقامة معرض إماراتي مصري لعرض المنتجات البدوية التراثية الإماراتية والمصرية، لأكثر من 100 عارضة بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة.