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منها برج العرب الجديدة.. قطع المياه عن 9 مناطق لمدة 4 ساعات صباح الجمعة

12:23 م الخميس 16 يناير 2020
منها برج العرب الجديدة.. قطع المياه عن 9 مناطق لمدة 4 ساعات صباح الجمعة

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه سيتم قطع المياه عن المدينة من الساعة 6 صباح غدِ الجمعة وحتى الساعة 10 صباح نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات، وذلك نظرًا لإفادة شركة مياه الشرب بالإسكندرية بتوقف محطات مريوط الكيلو 40.

وتوقفت محطات مريوط بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الدوائر جهد 16 ك.ف بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لأعمال الصيانة الطارئة، مما يؤدي لقطع المياه عن غرب الإسكندرية من الكيلو 34 ساحلي حتى الحمام، ومدينة برج العرب الجديدة، والعامرية وتوابعها، والنهضة وبنجر السكر، وقرى شمال التحرير، والعشرة آلاف، والبذور والبستان، ومدينة النوبارية الجديدة، وقرى فرع 20.

‎وأوضح المهندس عصام بدوي، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي على مدار الـ24 ساعة من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

قطع المياه جهاز تنمية مدينة برج العرب شركة مياه الشرب انقطاع التيار الكهربائي

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