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بعد وفاة 4 أطباء وإصابة 17.. برلماني يطالب بالتحقيق مع وزيرة الصحة

12:17 م الخميس 16 يناير 2020
بعد وفاة 4 أطباء وإصابة 17.. برلماني يطالب بالتحقيق مع وزيرة الصحة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، عن تقدمه ببيان عاجل موجه ضد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بسبب دورها في حادث وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالقرب من مدينة 15 مايو أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.

وقال غيته، في بيان، اليوم الخميس، إنه تجب محاسبة وزيرة الصحة وإقالتها بسبب الحادث الذي وقع نتيجة الإهمال والعشوائية في القرارات وعدم توفير وسيلة نقل آمنة للأطباء.

وأوضح أن أطباء المنيا كانوا في طريقهم للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017، وكان من الممكن أن يتم توفير مدرب لهم في المنيا بدلًا من سفرهم خاصة وأن بينهم طبيبات إلا أن الوزيرة رفضت ذلك.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة فتح تحقيق في الأمر لمحاسبة كل من تورط في إصدار قرارات عشوائية، أدت إلى انتقال الأطباء بهذا الشكل من المنيا للتدريب في القاهرة مع عدم توفير وسيلة نقل آمنة لهم.​

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