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وزيرا الآثار والرياضة يغادران لحضور مهرجان شرم الشيخ التراثي

12:03 م الخميس 16 يناير 2020
وزيرا الآثار والرياضة يغادران لحضور مهرجان شرم الشيخ التراثي

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى مدينة شرم الشيخ، لحضور انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي.

ويستضيف المهرجان مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وينظمه الاتحاد المصري للهجن ومحافظة جنوب سيناء، وتستمر الفعاليات حتى الثامن عشر من يناير الجاري.

ويتضمن المهرجان استعراض مهارات الهجن لدولة الإمارات الشقيقة وسباق الهجن للقبائل المصرية، ويقام ضمن الفعاليات معرضًا مشتركًا بين الإمارات ومصر لعرض المنتجات البدوية التراثية الإماراتية والمصرية، لأكثر من 100 عارضة بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة.

خالد العناني أشرف صبحي مهرجان شرم الشيخ التراثي مضمار سباقات الهجن

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