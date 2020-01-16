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لعلاج أورام الكبد والرئة.. المركز الطبي يستضيف خبيرًا فرنسيًا فبراير القادم

11:51 ص الخميس 16 يناير 2020
لعلاج أورام الكبد والرئة.. المركز الطبي يستضيف خبيرًا فرنسيًا فبراير القادم

المركز الطبي العالمي

كتب- محمد سامي:

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الفرنسي الدكتور تيري دو بيري، خبير علاج حالات أورام الكبد والقنوات المرارية وأورام الرئة والكلى والعظام بواسطة الأشعة التداخلية، في الفترة من السادس حتى الثامن من فبراير 2020.

وقال بيان رسمي للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إنه يتم مناظرة الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة (8 ص - 2 م)، وحدد البيان التواصل عبر رقم الخط الساخن 16221 أو الموقع الإلكتروني الرسمي اضغط هنا.

أورام الكبد أورام الرئة أورام القنوات المرارية أورام العظام المركز الطبي العالمي

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