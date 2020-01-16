البابا تواضروس يصل القاهرة عقب انتهاء زيارته الأولى لسوهاج

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثاني، عقب انتهاء زيارته الأولى لمحافظة سوهاج والتي استمرت 5 أيام، تفقد خلالها إيبراشيات (طهطا - جهينة - سوهاج - أخميم - طما - ساقلتة - المنشاة - المراغة - البلينا - جرجا - دير الخطاطبة - دير العذراء بجبل أخميم).

وعقد قداسة البابا تواضروس الثاني، أثناء الزيارة لقاءً مع الآباء كهنة إيبارشيات المحافظة في مطرانية سوهاج، وعشاءً مع المسئولين بالمحافظة داخل مطرانية سوهاج، وترأس قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء بجرجا وألقى عظة من من مطرانية البلينا، ودشن مطرانية سوهاج وألقى العظة من مطرانية أخميم وترأس قداس تدشين كاتدرائية الشهيد أبوفام بطما وعقد لقاءً مع رهبان دير العذراء مريم بأخميم وترأس قداس تدشين كنيسة الأنبا شنودة بطهطا وأدار لقاءً مع رهبان ديري الأنبا شنودة الغربي والأنبا بيشاي.

وقالت الكنيسة، في بيان، أمس الأربعاء، إن البابا شارك في صلوات التدشين والقداس التي تلاها 15 من الآباء المطارنة والأساقفة، وما يقرب من 100 كاهن وبضع آلاف من أقباط الإيبارشية، لافتة إلى أن المذابح الخمسة المدشنة تميزت بأن 4 منها حمل كل واحد منهم اسماء 4 قديسين دفعة واحدة، ليصل إجمالي عدد القديسين الذين حملت المذابح الخمسة اسماءهم 17 قديسًا وقديسة.

وجاءت اسماء قديسي المذابح كالتالي (المذبح الرئيسي على اسم القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين - المذبح البحري على اسماء القديسين مارمرقس الرسول والبابا أثناسيوس الرسولي والبابا كيرلس الأول والبابا ديسقورس الـ25 - المذبح القبلي على اسماء القديسين أبومقار ومكسيموس ودوماديوس والأنبا إشعياء الإسقيطي - المذبح العلوي البحري على اسماء السيدة العذراء والشهيدة دميانة والقديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا - المذبح العلوي القبلي على اسماء القديسين يوسف النجار والأنبا صموئيل المعترف والأنبا باخوميوس أب الشركة والأنبا أبرآم).