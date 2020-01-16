محافظ القاهرة: 164 ألفًا يؤدون امتحانات منتصف العام للشهادة الإعدادية

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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مدرسة الطبري الإعدادية بنين بمصر الجديدة لمتابعة بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2019/2020 والتي بدأت اليوم بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتستمر حتى الخميس القادم وتتعطل يوم الاثنين 20 يناير بمناسبة احتفال الأقباط بعيد الغطاس.

وقال عبدالعال، إنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالي 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83500 طالب و80500 طالبة تقدموا لامتحان الإعدادية هذا العام بالإضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن عدد اللجان بمدرسة الطبري وصلت 21 لجنة تضم 453 طالبًا من بينهم 3 طلاب في لجنة خاصة و6 من طلاب الدمج، مشيرًا إلى أن الطلاب أكدوا أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لإعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.

وذكر المحافظ، أنه تم تشكيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية الـ32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات، لافتًا إلى عدم تلقي شكاوى حتى الآن.

وطالب المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، باستغلال أجازة منتصف العام في الأنشطة الطلابية وعمل الصيانات البسيطة التي تحتاجها المدارس.

رافق المحافظ في جولته محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والمهندس إبراهيم صابر، نائب المنطقة الشرقية، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالقاهرة.