لمدة أسبوعين.. الإسكان: مد فترة الحجز لعدد محدود من شقق الاستثمارية بدمياط وبورسعيد

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر مد فترة الحجز لعدد محدود من الوحدات السكنية (3 غرف وصالة) بنظام التمليك بالمحور الاستثماري، تُنفذ خلال 36 شهرًا بمحافظتي بورسعيد ودمياط، لمدة أسبوعين، حيث إنه كان من المقرر أن يتم غلق باب الحجز أمس الأربعاء 15/1/2020.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: "تتوزع الوحدات المطروحة، كالتالى في محافظة بورسعيد، بمنطقة بورفؤاد "شرق كلية التربية الرياضية"، بمساحات تصل إلى (110 – 112 – 116 م2)، وفي محافظة دمياط، بمنطقة الزرقا، بمساحة في حدود 120 م2، وبمنطقة شطا، بمساحة في حدود 105 م2.

ويمكن الحصول على كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظتي بورسعيد ودمياط، بالإضافة إلى المكاتب الرئيسية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، ويتم التسجيل والحجز من خلال الموقع الإليكتروني للصندوق (اضغط هنا)، ويجب أن يكون المُتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن تخصيص رقم الوحدة ورقم العمارة يكون عن طريق قرعة إلكترونية عشوائية خلال 15 يومًا من تاريخ إغلاق التسجيل على الموقع الإلكتروني، وذلك بناءً على ما سيقوم المواطن باختياره بموقع الحجز الإلكترونى، بحيث تكون الأولوية في التخصيص للحاجزين من أبناء المحافظة أو العاملين بها.

ويجوز التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع لنفس الشخص أو باسم الزوجة أو الأولاد القصر، بشرط شراء كراسة شروط الحجز، وسداد مبلغ مُقدم جدية الحجز، ومبلغ مصاريف التسجيل لكل وحدة سكنية بشكل مُنفرد، لتكون مساوية لعدد الوحدات المُراد حجزها بإيصالات منفصلة لكل وحدة سكنية على حدة.