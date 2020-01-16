افتتاح الرئيس قاعدة "برنيس" العسكرية في أبرز عناوين صحف القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

تصدر افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس لقاعدة "برنيس" العسكرية، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية بالبحر الأحمر، ومشاهدته للمرحلة الختامية للمناورة (قادر 2020)، اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس.

ففي صفحتها الأولي، وتحت عنوان "أكبر قاعدة عسكرية بالبحر الأحمر"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة افتتح أمس قاعدة "برنيس" العسكرية التي تعد أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر، كما شهد المرحلة الختامية للمناورة قادر 2020.

وأوضحت الصحيفة أنه حضر افتتاح القاعدة ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد ورئيس أرمينيا أرمين سركيسيان ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة فضلا عن عدد من ضيوف مصر من الدبلوماسيين.

وأضافت أن الرئيس السيسي أشاد، عقب افتتاح القاعدة العسكرية، بالأداء المتميز للقوات المسلحة واستعدادها الدائم للقيام بواجبها في الدفاع عن مصر.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": شرفت بافتتاح قاعدة "برنيس" وتابعت استعدادات مختلف أسلحة وأفرع القوات المسلحة المصرية وأود أن أشيد بالأداء المتميز لقواتنا المسلحة المصرية واستعدادها الدائم للقيام بواجبها في الدفاع عن هذا الوطن.. تحيا مصر".

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله: إن قاعدة برنيس العسكرية تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية وتم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لجميع المهام التي توكيل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام بنجاح".

وأضاف راضى أن القاعدة الجديدة تم إنشاؤها في زمن قياسي خلال أشهر معدودة لتكون إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بقوة ضاربة في البر والبحر والجو ارتباطا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية ما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن القاعدة تقع على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريًا وعددًا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم رصيفًا تجاريا ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.

ونقلت "الأهرام" عن راضي قوله: إن الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة "برنيس" يتمثل في حماية وتامين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر؛ فضلاً عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر حتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030.

ومن جهته، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن قاعدة "برنيس" العسكرية ومطارها المدني يعززان دور مصر المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعدت برفقة الرئيس السيسي في حضور افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية ومطارها المدني.. إنجازات شاملة تعزز دور مصر المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي تمنياتنا لها بمزيد من التقدم والازدهار".

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن الرئيس شاهد المرحلة الختامية للمناورة "قادر 2020"، بمنطقة اللسان الرملي التي بدأت باستعراض رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة لملخص المحلة الرئيسية للمناورة، كما استمع الرئيس السيسي إلى التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمناطق عمليات الأنشطة المنفذة.. وتضمنت المرحلة ورود معلومات تفيد بتمكن مجموعة معادية من الاستيلاء على أجزاء من اللسان الرملي وبعض المنشآت الحيوية وتم تحديد مركز قيادة العناصر المعادية ومبنى قاموا باحتجاز بعض الرهائن به.

ولفتت الصحيفة إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت قيام المنطقة الجنوبية العسكرية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والقوات الخاصة بتنفيذ عملية محدودة على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بمهمة القضاء على العناصر المعادية واستعادة السيطرة على اللسان الرملي وتأمين الملاحة البحرية بالبحر الأحمر.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي انتقل لمركز القيادة الاستراتيجية بقاعدة برنيس العسكرية ليتفقد مراحل سير المناورة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية من خلال السيطرة آليًا على مراكز العمليات للأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقيادات وإدارة بعض الأنشطة الرئيسية التي تتم في المناورة "قادر 2020".

وتابعت: أن الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة شهد من على متن حاملة المروحيات من طراز مسترال "أنور السادات" مجموعة من الأنشطة التي نفذتها القوات البحرية خلال تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة "قادر 2020"، واستمع الرئيسي السيسي لملخص لكافة الأنشطة القتالية التي تم تنفيذها في مسرح العمليات البحري بالبحرين الأحمر والمتوسط ضمنن فعاليات المناورة "قادر 2020" بواسطة قائد القوات البحرية.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أنه تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حماية وطن" تناول الأنشطة التدريبية، التي تم تنفيذها خلال المرحلة السابقة منذ بدء مناورة قادر "2020" وحتى الآن"، لافتة إلى أن الفيلم أوضح أن المناورة "قادر 2020" مناورة استراتيجية يقوم بها الجيش المصري بمشاركة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وجميع القيادات والهيئات والإدارات والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك لردع كل من تسول له نفسه المساس والعبث بسلامة الشعب المصري.

وتحت عنوان "السيسي يفتتح مطار برنيس الدولي"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي افتتح أمس مطار برنيس الدولي بقاعدة "برنيس العسكرية بالبحر الأحمر.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس قام بجولة تفقدية للمطار استمع خلالها لشرح مفصل على ماكيت للمطار تضمن كافة المراحل الإنشائية والتنفيذية، كذلك عدد من الصالات والطاقة الاستيعابية التي يتميز بها المطار الذي تم تصميمه في وقت قياسي وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية في مجال المطارات الدولية.​