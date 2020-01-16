أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة برنيس حادث ميكروباص الطبيبات أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

التليفزيون المصري يكشف موقفه من بث أمم إفريقيا لكرة اليد

04:25 ص الخميس 16 يناير 2020
التليفزيون المصري يكشف موقفه من بث أمم إفريقيا لكرة اليد

المخرج مدحت الحديدي

كتب - مصطفى علي:

كشف مدير عام البرامج الرياضية بالقناة الثانية، المخرج مدحت الحديدي، أن التليفزيون المصري يبحث حاليًا إمكانية شراء بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو.

وقال الحديدي، لمصراوي، إن التليفزيون يدرس شراء مباريات البطولة ويرغب في ذلك، إلا أن الاتحاد الإفريقي يغالي في مطالبه، وأحيانًا يقوم بذلك ونستطيع التفاوض معه ومن ثم الوصول لصيغة تفاهمية ترضي الطرفين.

وأوضح ردًا على سؤال حول انطلاق البطولة يوم الخميس المقبل، أنه بمجرد سداد قيمة رسوم بث البطولة، سيتم نقلها على الفور، وبالتالي فلا توجد أزمة من وراء ذلك حتى الآن، مشددًا على أن إدارة التليفزيون تسعى لبث البطولة إرضاء للمشاهد المصري الذي أصبح من متابعي وعشاق اللعبة. ​

أمم إفريقيا لكرة اليد القناة الثانية التليفزيون المصري أوليمبياد طوكيو
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض 6 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس