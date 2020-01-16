التليفزيون المصري يكشف موقفه من بث أمم إفريقيا لكرة اليد

كتب - مصطفى علي:

كشف مدير عام البرامج الرياضية بالقناة الثانية، المخرج مدحت الحديدي، أن التليفزيون المصري يبحث حاليًا إمكانية شراء بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو.

وقال الحديدي، لمصراوي، إن التليفزيون يدرس شراء مباريات البطولة ويرغب في ذلك، إلا أن الاتحاد الإفريقي يغالي في مطالبه، وأحيانًا يقوم بذلك ونستطيع التفاوض معه ومن ثم الوصول لصيغة تفاهمية ترضي الطرفين.

وأوضح ردًا على سؤال حول انطلاق البطولة يوم الخميس المقبل، أنه بمجرد سداد قيمة رسوم بث البطولة، سيتم نقلها على الفور، وبالتالي فلا توجد أزمة من وراء ذلك حتى الآن، مشددًا على أن إدارة التليفزيون تسعى لبث البطولة إرضاء للمشاهد المصري الذي أصبح من متابعي وعشاق اللعبة. ​