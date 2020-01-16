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وزير الري الأسبق: بيان واشنطن بشأن سد النهضة إلزام للدول الثلاث

03:42 ص الخميس 16 يناير 2020
وزير الري الأسبق: بيان واشنطن بشأن سد النهضة إلزام للدول الثلاث

الدكتور محمد نصر علام

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، يعُد "مرضيًا للدول الثلاث"، فضلاً عن كونه ملزمًا لها بضرورة الوصول إلى اتفاق وتحمل مسؤوليتها تجاه عملية التخزين وتحمل الجفاف.

أضاف علام، لمصراوي، أن البيان يوضح وجود اتفاق على الإطار العام الذي سوف يتم خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى استمرار الاجتماعات بين الدول الثلاثة.

وتابع: "الأهم في الفترة الحالية عدم فشل المفاوضات، ووضع إطار قانوني ملزم لكافة الأطراف مراعاة مصالح الطرف الآخر".

ولفت إلى أنه لا تزال هناك بعض النقاط الأساسية ما زال بها خلاف، وأمهلت واشنطن الدول الثلاثة وجود حلول بينهم قبل اجتماع 28 يناير المقبل.

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