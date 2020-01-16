وزيرة الصحة تزور "طبيبات المنيا" بمعهد ناصر.. وتوجه بتقديم الدعم النفسي (صور)

اتخاذ 3 قرارات.. أول تعليق من وزيرة الصحة على حادث "طبيبات المنيا"

كتب - أحمد جمعة:

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في الساعات الأولى من صباح الخميس، طبيبات المنيا اللاتي يتلقين العلاج بمستشفى معهد ناصر، جراء حادث السير الذي وقع صباح الأربعاء.

وكانت الطبيبات في طريقهن لحضور تدريب بمعهد تدريب الأطباء التابع لوزارة الصحة بالعباسية. أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص بينهم طبيبتين، وسائق، وعامل، وإصابة 17 آخرين.

وتفقدت "زايد" الحالة الصحية للطبيبات، برفقة الدكتور حسام موافي، أستاذ الباطنة وطب الحالات الحرجة بقصر العيني، والدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وجهت وزيرة الصحة، الدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، بتقديم الدعم النفسي اللازم للطبيبات، خاصة الطبيبة "راعوس القس" التي فقدت جنينها إثر الحادث.​