أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة برنيس حادث ميكروباص الطبيبات أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الآثار: حركة تغييرات محدودة بين قيادات الوزارة

11:08 م الأربعاء 15 يناير 2020
الآثار: حركة تغييرات محدودة بين قيادات الوزارة

الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآ

كتب- محمد عاطف:
أصدر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأربعاء، قرارا بتكليف محمد عبدالله، مدير عام مناطق آثار شرق القاهرة، للعمل مديرًا عامًا لمناطق آثار القلعة، بدلًا من ناجي حنفي، الذي شغل منصب مدير عام مناطق آثار جنوب القاهرة.

كما شمل القرار تكليف محمد رشاد، للعمل مديرًا عامًا النشر العلمي بمركز تسجيل الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وعبدالله سعد، للعمل مدير عام مناطق آثار شرق القاهرة.

مصطفى وزيري وزارة الآثار الأعلى للآثار

الخبر التالى:

"مستقبل وطن": قاعدة "برنيس" رسالة بأن السلام الذي تتبناه مصر تحميه القوة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض 6 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس