تفاصيل زيارة وفد "سياحة النواب" لمنطقة القاهرة الفاطمية

كتب - أحمد علي:

تفقد وفد من لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم حمودة وكيل اللجنة، اليوم الأربعاء، شارع المعز لدين الله الفاطمي، لوضع رؤية مستقبلية لتطوير منطقة القاهرة الفاطمية.

وقدم فتحي السيد، مدير عام آثار منطقة الأزهر والغورية، شرحا لوفد اللجنة عن الإشكاليات والمعوقات التي تواجه منطقة القاهرة الفاطمية، مؤكداً أن أبرزها تداخل الاختصاصات مع وزارة الأوقاف مما يعوق تنفيذ إزاله التعديات على الآثار، لاسيما وأن 99 % من الآثار مملوكة للأوقاف.

وقال إن قرارات الإزالة للتعديات التي يتم إصدارها من قبل وزارة الآثار، لا يتم تنفيذ، نظرا لأنها ليست جهة ولاية، مشيرا إلى أن الإشكالية الثانية تتمثل في تراكم القمامة أمام الآثار مما يؤثر على المنظر الجمالي للمنطقة.

من جانبه اقترح الدكتور إبراهيم العسال أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة حلوان، الذي رافق وفد الزيارة، أن يتم إعمال التجربة الإسبانية بفرض رسوم دخول وتذاكر للمساجد الأثرية التي لا تؤدي فيها صلوات، مطالبا بالاستفادة من الآثار الإسلامية وتحديد قيمة تذاكر دخولها.

وطالب إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة والطيران، بضروره التعاقد مع شركتي أمن ونظافة في منطقة القاهرة الفاطمية، مشيرا إلى أنه أكد بحث سبل تمويل هذه الشركات خلال اجتماع للجنة، وسيتم توجيه الدعوة للمسؤولين.

يذكر أن الوفد البرلماني ضم كل من النواب: شيرين فراج وهشام الشطوري وجهاد إبراهيم وسعد بدير..

وتفقد الوفد منطقة الخيامية، وباب زويلة، وسبيل محمد علي الأثري، بالإضافة إلى منطقة آثار الغورية وزيارة جامع الغوري، وانتهاء بشارع المعز ومسجد الحاكم.